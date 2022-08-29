Погруддя радянському енкаведисту встановлене біля краєзнавчого музею в місті Славута

Міська влада Славути відмовляється знести погруддя енкаведисту Антону Одусі, встановлене біля краєзнавчого музею. Відмову аргументували тим, що Антон Одуха під час Другої світової війни воював за звільнення від нацистських загарбників. Водночас до уваги не взяли той факт, що чоловік, згідно з історичними даними, катував та вбивав військових Української повстанської армії. Зазначимо, що на початку лютого цього року у Славуті невідомі вже знесли одне з погрудь, встановлених на честь Антона Одухи.

Про ситуацію стало відомо після публікації громадською організацією «Декомунізація.Україна» відповіді Славутської міськради на запит щодо демонтажу цього погруддя. У документі йдеться, що топоніми на честь Антона Одухи не підлягають обов'язковій заміні.

«Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів», а також роз'яснень Українського інституту національної пам'яті, топоніми, пов'язані з Антоном Одухою, не містять обмежень, встановлених чинним законодавством України, оскільки пов'язані з опором та вигнанням з України нацистських окупантів», – йдеться у відповіді.

Також там зазначено, що руйнування об'єктів культурної спадщини передбачає кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що уродженець Шепетівського району Антон Одуха у 30-х роках був співробітником радянських органів державної безпеки та служив у військах НКВС. Під час Другої світової війни став партизаном. Відомо, що партизанські загони Одухи знищували військових УПА.

«Загони Одухи сумновідомі своєю жорстокістю та вбивали мирне українське населення на Волині, а сам Антон Одуха особисто вбивав та жорстоко катував вояків УПА. То чи не окупантів чекає міський голова Славути?», – йдеться у дописі громадської організації.

Додамо, що в лютому цього року невідомі знесли інше погруддя Антону Одусі в Славуті. Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження, але винних досі не знайшли.