Борис Філатов переміг у другому турі із великим відривом від опонента

Чинний міський голова Дніпра, кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов із великим відривом переміг у другому турі виборах мера. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомила Дніпровська міська рада.

За результатами опрацювання 100% протоколів Борис Філатов набрав 80,61% голосів виборців, випередивши кандидата від «Громадської сили» Загіда Краснова більше, ніж у чотири рази. Зауважимо, що це буде другий термін 48-річного Бориса Філатова на посаді мера Дніпра. Вперше очільником міста його обрали у 2015 році.

Зазначимо, що згідно результатів екзит-полів, проведених на замовлення «Студії Савіка Шустера» 22 листопада, Борис Філатов отримав 78,75%, а його конкурент з партії «Громадська сила» Загід Краснов – 18,25%.

Нагадаємо, що у першому турі за Бориса Філатова свої голоси віддали 46,41% виборців, а Загіда Краснова підтримали лише 13,15%.

До слова, у міську раду Дніпра пройшли партії «Пропозиція» – 29,06% (22 депутати), ОПЗЖ – 17,29% (13 депутатів), «Слуга народу» – 11,84% (9 депутатів), «Громадська сила» – 9,77% (8 депутатів), «Європейська Солідарність» – 8,01% (7 депутатів), а «Блок Вілкула "Українська перспектива"» – 6,20% (5 депутатів).