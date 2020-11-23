Богдан Андріїв переміг на виборах мера Ужгорода

За результатами підрахунку голосів виборців у 2 турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Про це повідомляє mukachevo.net.

Згідно з даними протоколу, чинний міський голова, кандидат-самовисуванець Богдан Андріїв набрав 51,1% голосів. Кандидат від партії «Слуга народу» Віктор Щадей отримав 45,5%.

Причому через низьку явку Андріїв переміг на виборах з перевагою у 1417 голосів. За нього проголосували 12 869 виборців, а за Щадея – 11 452.

У міську раду Ужгорода пройшли: «Батьківщина» – 12,57% голосів виборців (8 депутатів), «Слуга народу» – 11,53% (7 депутатів), «Рідне Закарпаття» – 8,33% (6 депутатів), ОПЗЖ – 8,24% (6 депутатів), «Європейська Солідарність» – 8,06% (6 депутатів), «Партія твого міста» – 7,47 (5 депутатів).