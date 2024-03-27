Бізнесмен з Обертина Богдан Станіславський розпочав політичну кар’єру у 2015 році

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Богдан Станіславський задекларував 524,5 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2022 році на посаді міського голови Коломиї він заробив 518,3 тис. грн. На рахунках у банках Нью-Йорка у Богдана Станіславського розміщено 25 тис. доларів, ще 25 тис. доларів та 80 тис. гривень він тримає готівкою.

У власності міського голови квартира в Туреччині, дві земельні ділянки в Обертині, загальною площею близько гектара, компресорна у Загайпілі та дві вантажівки з причепами. Ця інформація є в декларації Богдана Станіславського і за 2022 рік.

Дружина посадовця Любов Станіславська задекларувала близько 5,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На її банківських рахунках грошей нема, готівкою вона тримає 97 тис. доларів. У власності Любові Станіславської будинок та нежитлове приміщення у Коломиї та автопарк з шести вантажівок.

Додамо, що бізнесмен з Обертина Богдан Станіславський розпочав політичну кар’єру у 2015 році, ставши депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «Самопоміч». Міським головою Коломиї його обрали у 2020 році. На початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року син політика виїхав відпочивати на Балі. Тоді Богдан Станіславський сказав, що він це зробив без його дозволу.