Висуванця партії «Батьківщина» Андрія Мироняка обрали на посаду міського голови Яремча у 2020 році

Міський голова курортного міста Яремче на Прикарпатті Андрій Мироняк опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Андрій Мироняк задекларував 463 тис. грн зарплати і 135 тис. грн пенсії. У довоєнний 2021 рік його зарплата в Яремчанській міській раді становила 327,5 тис. грн, ще він отримав 74,5 тис. грн пенсії. Також у 2022 році міський голова Яремча отримав 132 тис грн доходу від надання свого майна в оренду компаніям «Київстар» та «ВФ Україна».

Вдома Андрій Мироняк тримає 1,8 млн грн готівкою. У його власності 8 земельних ділянок загальною площею 11,7 тис м2, два будинки у Микуличині і 3 квартири в Івано-Франківську та Києві. Їздить міський голова Яремча на Mitsubishi Pajero 1996 року випуску. У декларації політика за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина мера Яремча Надія Мироняк задекларувала 141,6 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та автопарк з-понад 20 легковиків та вантажівок, які ймовірно використовує заснована нею будівельна компанія «Зорі Карпат». Також у власності Надії Мироняк 9 земельних ділянок і житлово-торгівельний комплекс у Микуличині. Вдома дружина міського голови Яремча тримає 3,5 млн грн готівкою.

Висуванця партії «Батьківщина» Андрія Мироняка обрали на посаду міського голови Яремча у 2020 році. У червні 2022 року його оштрафували на 17 тис. грн за п’яну ДТП з потерпілими, яка сталася в Яремче у жовтні 2021 року.