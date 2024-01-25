Після скарг мешканців на неналежно прибрані тротуари міський голова Львова Андрій Садовий оголосив догани керівникам усіх районних адміністрацій. Відповідні розпорядження мер підписав у четвер, 25 січня.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, упродовж кількох днів львівʼяни надіслали велику кількість скарг на Гарячу лінію міста через непосипані тротуари.

«З огляду на численні скарги на Гарячу лінію міста через непосипані тротуари Андрій Садовий особисто провів перевірку міста. Після перевірки було взято пояснення у керівників районних адміністрацій щодо причин неякісного санітарного прибирання та несвоєчасного оброблення протиожеледними матеріалами об'єктів дорожнього господарства міста», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Після пояснень від керівників районів Андрій Садовий оголосив їм догани за неналежне прибирання міста. Зокрема йдеться про очільників Сихівської РА Андрія Зозулю, Личаківської РА Оксану Пригоду, Галицької РА Галину Гладяк, Шевченківської РА Ірину Джурик, Залізничної РА Ігоря Савку та в. о. голови Франківської РА Галині Шарко. Через догани вони залишаться без премій.

Додамо, що за прибирання прибудинкових територій відповідають ОСББ, ЖБК чи управляючі компанії, з якими ці будинки уклали угоди.