За три дні на гарячу лінію міськради надійшло 53 звернення щодо слизьких тротуарів

Луцький міський голова Ігор Поліщук вирішив оштрафувати керівників комунальних ЖЕКів за непосипані тротуари. З посадовців повинні стягнути штраф у сумі 50% від місячного заробітку.

У Facebook Ігор Поліщук повідомив, що з огляду на численні звернення на непосипані тротуари він особисто проводив перевірку посипання міста. На його думку, найгірша ситуація у дворах, на пішохідних доріжках та міжбудинкових проходах, за які відповідають ЖЕКи, а також на деяких прибудинкових територіях ОСББ.

«У зв’язку з неналежним виконанням обовʼязків застосовую до кожного керівника комунального ЖЕКу санкцію у вигляді штрафу на 50% місячного заробітку. Головам ОСББ наголошую на необхідності здійснення догляду за прибудинковою територією, незалежно від статусу земельної ділянки під багатоквартирним будинком, де створено ОСББ», – написав міський голова.

Як повідомляло «Суспільне», впродовж трьох днів, у Луцьку щодо слизьких тротуарів надійшло 53 звернення. Керівник департаменту ЖКГ Микола Осіюк заявив, що найбільше лучани скаржаться на тротуари, за які відповідають ОСББ або управителі. Що ж до тротуарів, за які безпосередньо відповідає департамент, нарікань не було.