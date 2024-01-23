У середу, 24 січня, у Львові та області будуть сильні пориви вітру та значні опади – мокрий сніг переходитиме у дощ. Протягом дня будуть хуртовини та погіршення видимості під час опадів.

Як повідомили у львівському регіональному гідрометцентрі, 24 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень значний мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень від 1°С морозу до 4°С тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме 1 – 3°С морозу, вдень 1 – 3° тепла. Очікується погіршення видимості в опадах та хуртовині.