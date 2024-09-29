Василь Сидор очолює Славутську міську раду з 2006 року

Хмельницький апеляційний суд не побачив образ та наклепу на міського голову Славути Василя Сидора у Facebook-дописах місцевих мешканців, які називали його злодієм і звинувачували у зловживанні владою.

Як вказано в матеріалах справи, міський голова Славути Василь Сидор звернувся в суд із позовом до місцевого подружжя, яке з грудня 2022 року розміщувало образливі дописи у Facebook щодо його роботи. У своїх дописах користувачі стверджували, що Василь Сидор нібито розкрадає комунальне майно, порушує права безпритульних тварин і зловживає владою під час вимкнень світла. Зокрема у дописах мера називали «злодієм» та «гнидою».

«Люди повинні прокинутись і прозріти, а не підтримувати такого мера, любуючись квіточками, які він насадив і наставив дурнуватих коників замість побудованих доріг, на яких розкидав щебінь, а списав як за дороги, а асфальт пішов у кишеню Сидору і щекомусь… Пора вже це кончене чмо, братка з 90-х, винести ногами вперед з кабінету», – йшлося в одному з дописів.

Подружжя, яке писало ці дописи, на судові засідання не прийшло, однак чоловік і дружина надіслали письмове звернення, в якому вказали, що мер не надав доказів, які б підтверджували, що ці дописи принижують його честь і гідність. З матеріалів справи відомо, що після того, як мер подав до них позов, вони у Facebook оголосили збір на адвоката.

У квітні 2023 року Славутський міськрайонний суд позов мера задовольнив, визнав дописи оціночними судженнями, які принижують честь і гідність і видалити образливі дописи, а також утриматись від публікацій нових зі схожим змістом.

Подружжя оскаржило це рішення в апеляції. 18 версня Хмельницький апеляційний суд зауважив, що суддя Славутського міськрайонного суду не проаналізував кожне з висловлювань, яке мер вважає поширенням недостовірної інформації та не зʼясував, які саме фрази є оціночними судженнями. Апеляційний суд вирішив, що оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню, тому рішення суду першої інстанції скасував і відмовив Василю Сидору в задоволенні позову. Постанова набрала законної сили, однак її можна оскаржити в касації.

Додамо, що Василь Сидор працює міським головою Славути з 2006 року. Востаннє його переобрали на місцевих виборах у 2020 році.