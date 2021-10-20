Роботу підприємства визнали незадовільною, оскільки на рейси виїжджають не всі автобуси

Луцька міськрада розірвала дві угоди з перевізником «Санрайз». З 5 листопада підприємство більше не обслуговуватиме маршрути №1 та №10. Своє рішення члени виконкому аргументували тим, що перевізник не виконує умов договорів на перевезення, зокрема, на рейси виходить надто мало автобусів. У перевізника залишаться маршрути 2, 8, 22 та 22А.

Рішення про розірвання договорів з підприємством «Санрайз» члени виконкому підтримали у середу, 20 жовтня. Зазначається, що з 5 листопада перевізник більше не обслуговуватиме маршрути №1 та №10. За словами начальника управління транспорту Віктора Главічка, з квітня по жовтень роботу перевізника ретельно перевіряли. За результатами перевірки, на рейси виходять не всі автобуси.

До прикладу, на рейсі №10 в середньому працюють лише 60% автобусів. На маршрут №8 виїжджають 70% автобусів, на маршрут №1 – 81%. Також за шість місяців лучани передали 41 скаргу на роботу перевізника. Найбільше скаржились на маршрут №1, зокрема, на невиконання розкладу руху та відсутність автобусів.

Директорка підприємства Людмила Гневик пояснила, що кількість автобусів, які виходить на рейс, зменшується на вихідних, оскільки тоді пасажиропотік падає на 30%. Відповідно, перевізник також знижує кількість транспорту на 25%. Проблему того, що автобуси не виходять на маршрути ввечері, вона визнала та пояснила, що це зумовлено нерентабельністю тарифу.

Проект рішення передбачав визнати роботу підприємства незадовільною та попередити, що у разі невиправлення порушень договори буде розірвано. Втім, у ході обговорення депутати запропонували розірвати договори по маршрутах №1 та №10. «Я пропоную проявити хребет і скасувати угоди по цих маршрутах. Треба подивитись, можливо, будуть бажаючі працювати краще», – заявив член виконкому Олександр Серватович.

Депутати запропонували розірвати угоди на обслуговування маршрутів №1 та №10 з 5 листопада 2021 року. За проголосували одноголосно всі 15 членів виконкому.

Зазначимо, що донедавна «Санрайз» був одним з найбільших приватних перевізників Луцька. Підприємство обслуговувало маршрути 1, 2, 8, 10, 22, 22А. Тепер у нього залишиться лише 2, 8, 22 та 22А.