Тролейбуси мають приїхати до Тернополя не пізніше 8 грудня 2021 року

Мерія Тернополя підписала договір на постачання п'яти вживаних тролейбусів Škoda 24Tr з Чехії. Загальна вартість транспорту – 78 тис. євро. Перевести до міста тролейбуси мають до 8 грудня, відтак планують, що цей транспорт скоро з'явиться на вулицях міста.

Вживані тролейбуси обійшлися Тернополю у 78 тис. євро (по 15,6 тис. євро). Це будуть тролейбуси з чеського міста Маріанські Лазні 2006 року випуску.

«Вже незабаром у Тернополі розпочнеться оновлення рухомого складу комунального громадського транспорту міста. До кінця року КП «Тернопільелектротранс» отримає ще п’ять одиниць тролейбусів, які розпочнуть свою роботу на маршрутній мережі. За результатами проведеного тендеру, до кінця року рухомий склад парку поповниться п'ятьма вживаними тролейбусами марки Škoda 24T, з чеського міста Маріанські Лазні 2006 року випуску», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич.

Тернопіль тричі проводив тендер на закупівлю вживаних тролейбусів. Останній тендер відбувався влітку 2021 року. Найкращу ціну запропонувала чеська фірма Zedexo s.r.o – 78 тис. євро, а договір з фірмою-постачальником було підписано 8 вересня 2021 року. Проте нещодавно, 17 листопада, комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» провело ще одну закупівлю на послуги з перевезення цих тролейбусів в Україну. Підприємство «Негабарит сервіс» погодилося перевезти транспорт до Тернополя за 75 тис. 600 грн. Вживані тролейбуси мають поставити до міста не пізніше 8 грудня цього року.

Наразі у парку електротранспорту Тернополя є 55 тролейбусів, з них у будні на лінії працює 47 одиниць, а у вихідні – 31. У 2010 році було придбано п'ять тролейбусів Škoda 14Tr, ще один – у 2015 році. Також протягом 2012-2016 років придбано 25 тролейбусів Škoda 15Tr. У 2019 році купили ще один вживаний довгий тролейбус тієї ж фірми.