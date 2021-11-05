Ужгородський міськвиконком оголосив закупівлю десяти електричних автобусів та зарядних станцій до них. Очікується, що це будуть муніципальні автобуси, які можуть вмістити 75 пасажирів, з анатомічними та антивандальними сидіннями, вбудованими камерами відеоспостереження, сенсорними кнопками для відкриття дверей та з можливістю їздити 250 км без підзарядки. На десять автобусів та зарядні станції для них міськвиконком готовий витратити понад 98,6 млн грн.

Відповідно до даних системи Prozorro, оголошення про закупівлю муніципальних електроавтобусів для Ужгорода виконком міської ради опублікував 1 листопада. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 2 грудня. Початок аукціону запланований на 7 січня 2022 року. Період постачання автобусів – до кінця 2022 року.

Згідно з тендерною документацією, Ужгород планує закупити 10 електричних автобусів, 9 зарядних станцій потужністю 60 кВт і ще одну зарядну станцію потужністю не менше 160 кВт, адаптованих до моделей електроавтобусів. Відповідно до технічних вимог до транспорту, електроавтобуси повинні мати можливість 250 км пробігу без підзарядки.

Очікується, що електроавтобуси будуть розраховані на 75 пасажирів (не менше 24 сидячих місць), із сидіннями анатомічного та антивандального типу, виготовленими із водо- та, брудовідштовхуючих матеріалів. Дизайн сидінь постачальник має погодити із міськвиконкомом до початку виробництва електроавтобусів.

Автобуси мають бути обладнані системою відеонагляду, на всіх дверях повинні бути встановлені датчики автоматичного обліку пасажирів. Також обов’язковою є наявність у салоні кнопок сигналізації водію та сенсорних кнопок відкривання дверей ззовні.

На закупівлю десяти муніципальних електроавтобусів Ужгородський міськвиконком готовий витратити понад 98, 6 млн грн. Термін постачання автобусів – до 31 грудня 2022 року.