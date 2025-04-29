Акарицидну обробку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів у парках, лісопарках та зелених зонах Львівської громади

Із середи, 30 квітня, львівські парки оброблятимуть від кліщів. Львівська міська рада оприлюднила графік акарицидної обробки та закликає протягом тижня утриматись від відвідування та вигулу домашніх улюбленців у парках. Акарицидну обробку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів у парках, лісопарках та зелених зонах Львівської громади. Обробці підлягають ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок та майданчиків для відпочинку. Попередній графік акарицидних обробок парків, лісопарків та зелених зон Львівської громади у квітні-травні 2025 року: 30 квітня: Парк «Кольонія»;

Парк на вул. Роксоляни;

Парк ім. І. Виговського;

Парк «Озеро Левандівське»;

Парк «Скнилівський»;

Парк «Левандівський»;

Лісопарк «Білогорща»;

Лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк "Рудно"»;

земельна ділянка у районі вул. М. Грушевського, вул. І. Огієнка, вул. Озерній, вул. А. Шептицького у селищі Рудне. 1 травня: Парк-пам’ятка «Снопківський»;

Парк-пам’ятка «Залізна Вода»;

Парк-пам’ятка «Високий замок»;

Парк-пам’ятка «Стрийський» ;

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння». 2 травня: Парк «Замарстинівський»;

Сквер на вул. М. Кривоноса;

Парк-пам’ятка «На Валах»;

Парк «700-річчя Львова»;

Парк-пам’ятка імені Івана Франка;

Парк "Під Голоском";

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;

Парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

Парк ім. Б. Хмельницького (селище Брюховичі) ;

Парк обмежений вул. В. Липинського – вул. Лінкольна. 5 травня або 6 травня (залежно від погодніх умов): Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк "Погулянка"»;

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський» та меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;

Зелена зона «Майорівка»;

Вайнберг парк (м. Винники);

Парк «Архангела Михаїла» на вул. Стрийській;

Парк «Піскові озера»;

Парк «Горіховий Гай»;

Парк «Бондарівка».

Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

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