Віктор Бабій став першим в Україні пацієнтом, якому пересадили легені

56-річного львів’янина Віктора Бабія, якому вперше в Україні пересадили донорські легені, виписали з лікарні. Чоловік потребує ще тривалого лікування і реабілітації. Місто виділило 150 тис. грн, цієї суми має вистачити на перший місяць лікування.

«Оскільки на державному рівні для чоловіка ще не передбачили коштів на це лікування, Львівська міська рада оплатить йому перший місяць терапії – 150 тис. грн. Відтак подальше лікування оплачуватиме держава. Саму ж трансплантацію провели коштом лікарні швидкої медичної допомоги», – повідомили 28 жовтня у прес-службі ЛМР.

Віктора Бабія виписали з лікарні 27 жовтня. Пацієнт почувається добре й має великі плани на майбутнє.

«Від результату його операції залежало, чи мають шанс інші українці, які потребують трансплантації легень, чи повірять вони нам, українським лікарям. І зараз ми дуже щасливі виправдати цю довіру. Українці не мають їхати за кордон на лікування. За три-п’ять років ми наздоженемо світову медицину, а потім будемо переганяти», – наголосив керівник лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Нагадаємо, трансплантацію легень вперше в Україні провели у Львівській лікарні ШМД 21 вересня. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Тоді врятували відразу шість життів, пересадивши хворим серце, легені, печінку, нирки і рогівку ока.