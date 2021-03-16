У львівських комунальних лікарнях з 1300 місць для хворих на коронавірус уже зайняті більше 650. Якщо збережеться динаміка за минулий тиждень (останні сім днів), то вільні місця у міських лікарнях закінчаться через чотири тижні (28 днів), якщо ж враховувати пришвидшення динаміки за останні три дні (+105*), то у нас є в запасі лише 18 днів. Втім, зважаючи на очікуване зростання темпів зараження Covid-19, наявні місця у львівських лікарнях можуть закінчитися і раніше. Саме тому у Львові починають розгортати додаткові шпиталі у стаціонарах міських поліклінік, схожі плани збільшення ліжко-місць є і в обласної влади.

*різниця між госпіталізованими і виписаними пацієнтами у комунальних медичних закладах Львова, дані Львівської міськради з 1 січня по 16 березня 2021 року.