У Львові 24-26 липня відбудеться 11-ий літературний фестиваль «Місяць авторських читань» (МАЧ). Наймасштабніша мандрівна подія Європи традиційно збере авторів та авторок з різних куточків світу, щоб підтримати зв’язок між різними країнами та продовжувати розвивати культурно дипломатію, зокрема це будуть представники й представниці з України, Тайваню, Чехії, Словаччини, Гренландії та Польщі.

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Започаткований у 1999 році у місті Брно (Чехія), МАЧ вже понад два десятиліття синхронізує літературні процеси різних країн. Він проходить щоліта у липні й триває весь місяць. Наразі географія фестивалю розширилася до кількох точок на карті Європи – Острави (Чехія) та чотирьох міст Словаччини – Кошиць, Братислави, Тренчина та Прешова. З 2015 року невід’ємною частиною цього європейського маршруту є Україна, а саме Львів. Концепція події унікальна і полягає в тому, що впродовж місяця письменники та письменниці мандрують містами-учасниками, презентуючи свої тексти та створюючи єдиний культурний простір, в якому розкривається особливість національної літератури різних країн.



За 10 років український МАЧ став міцним плацдармом для культурної дипломатії. Завдяки фестивалю львівська публіка познайомилась із понад 100 українськими та 257 закордонними авторами і авторками. Також іноземні письменники та письменниці мали змогу познайомитись з сучасною українською літературою. Цьогоріч МАЧ відбудеться в 11-те. Попри виклики пандемії та повномасштабного російського вторгнення, фестиваль зберігає свою тяглість, а європейські колеги продовжують приїжджати в Україну.

Цього року сталими країнами-партнерками продовжують бути Польща, Чехія та Словаччина. Унікальним є те, що до Львова вперше завітають автори та авторки з Тайваню та Гренландії. Фокусом фінальної розмови, в якій візьмуть участь всі учасники та учасниці фестивалю, стане крихкість солідарності у турбулентному світі. Всі події фестивалю будуть відбуватися з синхронним перекладом на українську мову.

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Література має властивість скорочувати відстані між культурами, і цьогорічні гості фестивалю долають кілометри між країнами та в межах України, щоб поділитися найважливішим – своїми текстами та живою розмовою. Серед учасників фестивалю: відома українська письменниця Софія Андрухович, тайванський журналіст і дослідник Джейсон Лю, гренландська журналістка Паорнангуак Хелене Кляйст. Гостею зі Словаччини буде Клара Тігларікова – колумністка, фахівчиня з гуманітарної роботи з населення на деокупованих та прифронтових територіях України. Також матимемо чудову нагоду познайомитись із творчістю одного з найпопулярніших сучасних чеських філософів Вацлава Нємца і польського політолога, письменника і журналіста Пшемислава Вітковського.

Програма МАЧ



24 липня (п'ятниця)

18:00 – Джейсон Лю (Тайвань), модерує Ольга Мирович.

19:30 – Клара Тігларікова (Словаччина), модерує Андрій Дрозда.

25 липня (субота)

16:30 – Вацлав Нємєц (Чехія), модерує Юрко Прохасько.

18:00 – Паорнангуак Хелене Кляйст (Гренландія), модерує Богдана Брилинська.

19:30 – Пшемислав Вітковський (Польща), модерує Антін Борковський.

26 липня (неділя)

17:00 – Софія Андрухович (Україна), модерує Олеся Яремчук.

18:30 – розмова на тему: «Крихкість солідарності: як ми можемо підтримувати одне одного у турбулентному світі». Учасники та учасниці: Паорнангуак Хелене Кляйст, Пшемислав Вітковський, Джейсон Лю, Клара Тігларікова, Софія Андрухович, Вацлав Нємєц. Модерує Юрко Прохасько.

Місце проведення усіх подій: мала сцена Театру Лесі . Вхід вільний за умови реєстрації й вільного донату . Усі кошти будуть скеровані на збір для друга фестивалю Олексія Палянички, який служить у 57 ОМПБр.

Фото Мирослава Пархомика