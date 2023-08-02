Затримали заступника Кам'янець-Подільського митного поста

СБУ затримала заступника Кам'янець-Подільського митного поста, який систематично вимагав хабарі з місцевих підприємців. Зокрема, за 150 доларів він обіцяв не перешкоджати під час митного оформлення автомобілів. Наразі чоловік перебуває під домашнім арештом.

Як повідомила прес-служба СБУ Хмельниччини, митник вимагав хабарі із бізнесменів, які імпортували в Україну транспорт. За винагороду він обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення. За кожну оформлену автівку він просив 150 доларів. У якості посередника організатор залучив митного брокера.

«СБУ задокументувала декілька фактів отримання хабарів зловмисниками. Зокрема, вони вимагали від місцевого бізнесмена 40 тис. грн за безперешкодне оформлення шести авто. У рамках спецоперації на гарячому під час отримання чергового «траншу» затримали організатора схеми та його поплічника», – йдеться у повідомленні.

Наразі і митнику, і брокеру вручили підозри за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання неправомірної вигоди). Суд вже обрав їм запобіжні заходи: спільники перебуватимуть під домашнім арештом.

Додамо, що санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї схеми.