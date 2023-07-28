На Хмельниччині поліцейського затримали на хабарі в 10 тис. грн. Гроші він узяв від чоловіка, який хотів уникнути адмінвідповідальності за п'яне водіння. Про затримання посадовця стало відомо у п'ятницю, 28 липня, після повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«За даними слідства, правоохоронець одержав від громадянина 10 тис. грн за непроведення огляду останнього на стан алкогольного сп'яніння та непритягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті про п'яне водіння передбачає 17 тис. грн штрафу та в окремих випадках – позбавлення водійського посвідчення на термін до року.

Інспектору відділу реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Хмельниччини вручили підозру за ч.1 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Наразі вирішується питання про відсторонення службовця від посади та обрання йому запобіжного заходу.

Додамо, що у разі доведення вини чоловікові загрожує мінімум 17 тис. грн штрафу. Максимально ж санкція статті передбачає чотири роки тюрми.