9 серпня предстоятель ПЦУ відвідав Львівщину

У четвер, 9 серпня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відвідав Львівщину. У межах свого візиту він спільно з митрополитом Львівським і Сокальським Димитрієм та міським головою Львова Андрієм Садовим поклав квіти до могил військових, які загинули під час війни Росії проти України, на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Окрім того, зранку митрополит Епіфаній освятив новий храм Преображення Господнього ПЦУ у Солонці та звершив літургію. За інформацією РІСУ, йому співслужили численні представники духовенства та очільники різних митрополій, зокрема, митрополит Львівський Макарій, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон та архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон.

Після прочитання Євангелія предстоятель ПЦУ прочитав особливу молитву про визволення України від нашестя окупантів, а також молитву за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих українських військових і мирних мешканців.

На завершення урочистої літургії митрополит Епіфаній вручив протоєрею Василю Федьку, настоятелю церкви у Солонці, іменний хрест й відзначив його Орденом святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня. Інші церковні нагороди отримали духовенство, меценатів і благодійників храму.

Нагадаємо, що Православна церква України просить Вселенського патріарха Варфоломія І та предстоятелів помісних автокефальних церков позбавити престолу голову Російської православної церкви (РПЦ) Кіріла (Володимира Гундяєва).