Російський президент Владімір Путін та глава РПЦ Кіріло (Гундяєв)

Православна церква України (ПЦУ) просить Вселенського патріарха Варфоломія І та предстоятелів помісних автокефальних церков позбавити престолу голову Російської православної церкви (РПЦ) Кіріла (Володимира Гундяєва). Про це митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив у Facebook.

Митрополит Епіфаній нагадав, що Гундяєв є співтворцем і пропагандистом ідеологеми «руського міра». За його словами, ця ідеологія підпадає під осудження етнофілетизму як єресі Константинопольським собором 1872-го року, а тому Гундяєв як має підлягати осудженню, «якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння».

«Архієрейський Собор Православної Церкви України звернувся до Вселенського патріарха та предстоятелів помісних автокефальних церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу, зокрема на підставі поширення єретичного етнофілетичного вчення про «руській мір» та поширення схизм серед православних», – зазначив митрополит Київський.

Глава ПЦУ також закликав предстоятелів інших помісних церков засудити слова та дії Московського патріарха, який підтримує кровопролитну війну проти України.

«Адже не може тримати чашу з Євхаристією та пастирський жезл той, чиї руки – в крові жертв російської армії, яку він, російський патріарх, благословив на цю бійню», – підсумував Епіфаній.

Нагадаємо, що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній раніше зазначив, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ.