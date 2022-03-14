Хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначає, що бажати смерті ворогові та вбивати російських загарбників не є гріхом в очах ПЦУ. Про це митрополит сказав в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

«Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Митрополит також закликав усіх православних України, зокрема вірян і священнослужителів Московського патріархату, об'єднатися навколо визнаної автокефальної помісної православної церкви.

«Ми готові прийняти всіх з любов'ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України – церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість», – повідомив Епіфаній.