«У той час зими ще були справжніми».

Очільники головних українських церков опублікували різдвяні привітання напередодні

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав та предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній привітали українців з Різдвом.

«Усякий людський страх просвічується ніжністю новонародженого Божественного дитятка. Сьогодні ангел каже усім нам: "Не бійтеся!". Стоячи перед Господнім вертепом, нехай сьогодні зникне страх і смуток з наших сердець», – закликав Блаженніший Святослав у своєму відеозверненні.

Глава УГКЦ згадав про всіх вірян – тих, хто святкує вдома, і тих, хто на чужині, тих, хто в Україні і хто за кордоном, хто святкує на фронті, в ув’язненні чи в лікарні, – і побажав усім, щоб новий рік був кращим за попередній.

Митрополит Епіфаній у своєму різдвяному посланні також окремо привітав зі святом військових на фронті та медичних працівників, українців на окупованих територіях та полонених.

«Ми дякуємо Богові, що хоча і в складних умовах і важких випробуваннях пройшов рік, що минає, але Господь дав нам сили і мудрість пройти їх. Нехай наступний рік, за милістю Божою, буде всім нам на благо, принесе подолання пошесті згубної, наблизить для України час перемоги і встановлення справедливого миру», – зазначив глава ПЦУ.

Додамо, що президент Володимир Зеленський у своєму різдвяному привітанні закликав українців дотримуватися карантину. Жорсткі карантинні обмеження діятимуть в Україні від завтра, 8 січня, до 24 січня.