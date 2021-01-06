Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. Відео із привітанням опублікували в офіційному телеграм-каналі Зеленського увечері, 6 січня.

«Я щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра і милосердя людської душі. Традиційно ми відзначаємо Різдво вдома, у сімейному колі. І не існує кращого дня, аби порозумітися між собою, помиритися з тим, кого образив, та пробачити всім, хто образив тебе. Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина!», – сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що варто дотримуватись карантинних обмежень, щоб не захворіти на коронавірус.

«Цьогорічне Різдво – особливе. Давайте пам’ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. То ж традиційні колядки мають бути ще й безпечними для вас, для вашого здоров’я і оточуючих», – наголосив глава держави.

«Я бажаю всім веселого Різдва. Бажаю всім щастя, успіху достатку та, звичайно, міцного-міцного здоров'я. Щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12 страв на столі. Бережіть себе, свої родини і нашу Україну! Христос народився! Славімо його!», – йдеться у вітанні президента.