За місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії провели обшуки

Керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру за фактом розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про це у понеділок, 20 лютого, повідомили в прес-службах СБУ та Офісу генпрокурора.

Як повідомили в СБУ, митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

«Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі», – йдеться у повідомленні.



Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач, друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

«Наразі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України», – повідомили у відомстві.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Додамо, що згідно з даними з відкритих джерел з серпня 2020 Черкаську єпархію УПЦ очолює митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов).

Крім того, у листопаді 2022 року, під час обшуків, проведених на об'єктах УПЦ у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, було виявлено підробні документи, російську пропагандистську літературу, російські паспорти та інші докази співпраці місцевих працівників та керівництва із російськими окупантами