Автомобіль збив 72-річну пішохідку на вул. Хуторівці

У середу, 5 січня, на вул. Хуторівка у Львові автомобіль Mitsubishi Outlander на смерть збив 72-річну жінку.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, ДТА трапилась о 7:45. Як попередньо встановили правоохоронці, 59-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander» наїхав на 72-річну львів’янку, яка переходила дорогу.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, жінка померла в машині швидкої медичної допомоги.

У поліції не уточнюють, де саме на вул. Хуторівці трапилась ДТП, однак на фото з місця події видно, що аварія сталась на зупинці громадського транспорту.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.