Mitsubishi Outlander на смерть збив 72-річну жінку на Сихові
ДТП трапилась на зупинці громадського транспорту
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 12:550
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Автомобіль збив 72-річну пішохідку на вул. Хуторівці
У середу, 5 січня, на вул. Хуторівка у Львові автомобіль Mitsubishi Outlander на смерть збив 72-річну жінку.
Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, ДТА трапилась о 7:45. Як попередньо встановили правоохоронці, 59-річний водій автомобіля Mitsubishi Outlander» наїхав на 72-річну львів’янку, яка переходила дорогу.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, жінка померла в машині швидкої медичної допомоги.
У поліції не уточнюють, де саме на вул. Хуторівці трапилась ДТП, однак на фото з місця події видно, що аварія сталась на зупинці громадського транспорту.
За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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