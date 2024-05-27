Автомобіль збив 72-річну пішохідку на вул. Хуторівці

Сихівський районний суд Львова визнав винним у вчиненні смертельної ДТП сімейного лікаря зі Львова Іллю Муху. Його звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий термін, але зобов’язали виплатити родичам загиблої пенсіонерки 1,3 млн грн компенсації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, смертельна аварія трапилась ще вранці 5 січня 2021 року на вул. Хуторівка у Львові. Ілля Муха керував кросовером Mitsubishi Outlander та на смерть збив 72-річну жінку. За даними правоохоронців, жінка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Щодо Іллі Мухи порушували кримінальну справу за фактом вчинення смертельної ДТП.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений працює сімейним лікарем у 2-й міській поліклініці. У суді він розповів, що того ранку їхав на роботу, вуличного освітлення не було і через дощ та вітер видимість була поганою.

«Раптово на відстані 1-2 метри від автомобіля з лівої сторони спочатку побачив парасолю, а потім особу, яка її тримала. Остання вибігла з лівої сторони в напрямку лівого крила його автомобіля. Застосував екстрене гальмування, кермо різко вивернув праворуч та зупинився в середній смузі руху. В момент наїзду на жінку відчув удар, крило автомобіля «підняло» пішохода, вона вдарилась об лобове скло та скотилась на траву», – розповів про момент зіткнення обвинувачений.

Ілля Муха надавав пенсіонерці першу медичну допомогу, але врятувати її не вдалось. 72-річна жінка працювала медсестрою у 2-й міській поліклініці, де працює й обвинувачений. Під час розгляду справи Ілля Муха визнав свою провину, просив вибачення у родичів загиблої та визнав цивільні позови.

Справу розглянув суддя Назарій Дулебко, який дослідив усі матеріали, зокрема позицію обвинуваченого та потерпілих, які не заперечували на призначенні умовного терміну, враховуючи часткове відшкодування завданої шкоди. Іллю Муху визнали винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами – основне покарання обвинуваченому замінили трирічним іспитовим терміном.

Суддя частково задовольнив цивільні позови чоловіка та дітей загиблої, Ілля Муха має виплатити їм 1,3 млн грн моральної компенсації, ще 72 тис. грн їм має виплатити страхова компанія. Вирок ще можна оскаржити.