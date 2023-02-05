27-річна киянка Аліна Левчук опублікувала фото запрошення на вечірку, організатори якої знімали напівоголених дівчат та, ймовірно, ґвалтували їх. Фотографією запрошення вона поділилась на сторінці в Twitter.

Унеділю, 5 лютого, в коментарі для «Української правди» модель та власниця тату-студії Аліна Левчук розповіла, що раніше була незнайома з хлопцем, який надіслав запрошення на вечірку. Дівчина зізналася, що їй сподобалося те, що в ньому йдеться про «благодійний» захід.

«Йдеться про благодійний стрім на допомогу ЗСУ – це святе. Я люблю допомагати. Про алкоголь, наркотики чи зґвалтування там ані слова», – розповіла Аліна.

Водночас дівчину зупинили ігри, які анонсували організатори.

«Для мене дивні моменти: ігри в пляшечку, перевдягання якісь, тому я вирішила залишитися вдома», – додала дівчина.

Про те, що мала запрошення на скандальну вечірку, Аліна зрозуміла через кілька днів, після розголошення в інтернеті інформації про неї. Вона також додала, що у 2015 році також була на одній вечірці, де після двох ковтків вина їй стало зле. Дівчина вважає, що у вино їй підсипали наркотики.

«Я висвітлила це запрошення, бо воно дуже невинно написано. Хотіла попередити дівчат, аби вони були обережні. Бо ми не захищені в наш час», – пояснила киянка мету публікації запрошення.

Раніше у соцмережах опублікували відео, на яких блогери вели стріми з нетверезих вечірок, на яких організатори знущалися з дівчат. Поліція провела обшуки у квартирах блогерів і оголосила про підозру. Їм інкримінують виготовлення й поширення порно. Серед підозрюваних – 19-річний житель Івано-Франківська Андрій Ярина, який наразі живе в Києві. Наразі двоє організаторів п’яних вечірок перебувають під вартою.