27 жовтня в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV з’явився перший сезон дуже популярного серіалу «Ведмідь» в ексклюзивній озвучці від SWEET.TV. До речі, озвучку серіалу робила одна з найкращих українських студій дубляжу — LeDoyen, відповідальна за найбільш памʼятні українські локалізації фільмів, наприклад, славнозвісних «Тачок» та «Піратів Карибського моря».

Сюжет серіалу

Кармен – молодий зірковий шеф-кухар, змушений повернутися до Чикаго, щоб керувати маленьким родинним ресторанчиком. Незважаючи на кредиторів, санітарний контроль, ворожий колектив, хлопець за будь-яку ціну прагне зробити успішний ресторан.

Але чи вдасться це – глядачі дізнаються саме з другого сезону, який виходить на SWEET.TV вже 9 листопада. Це додає інтриги, яку оцінили американські глядачі, про що говорить той факт, що серіал і досі йде на платформах і б’є рекорди по переглядам. Адже у першому сезоні ми стаємо свідками італійських пристрастей на кухні, а в другому на нас чекає… Будемо без спойлерів. Лише зазначимо – глядачі будуть вражені!

Перший сезон серіалу «Ведмідь» доступний онлайн українською на SWEET.TV вже зараз. А другий сезон – з 9 листопада.

Цікаві факти про серіал

Персонаж «Кермі» багато в чому змальований з особистості знаменитого чиказького шеф-кухаря, великого новатора та експериментатора Чарлі Троттера.

В серіалі, хоча і в епізодичній, але дуже колоритній ролі, знявся відомий актор Олівер Платт. Також у серіалі можна побачити й інших зірок, особливо у другому сезоні. Це Олівія Колман, Адам Шапіро, Сара Полсон, Вілл Поултер, Джон Мулейні, Боб Оденкірк, Джеймі Лі Кертіс та ін.

Що варто знати про SWEET.TV

SWEET.TV – онлайн-кінотеатр гучних прем’єр і крутого контенту.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV на початку 2023 року поставив перед собою амбітну ціль – майже щотижня відкривати доступ до новинок кіно, анімаційних фільмів та серіалів. Так на SWEET.TV з’явилися довгоочікувані прем’єри світового масштабу. Деякі з них отримали диджитал-реліз в нашій країні завдяки саме перемовинам SWEET.TV з правовласниками. Серед таких фільмів номінант на премію «Оскар» «Банші з Інішеріну». Ексклюзиви, ранні прем’єри, світові хіти – тут є все для глядачів.

Велике серіальне оновлення. На SWEET.TV вже доступні нові серіали, серед яких комедійний детектив «Убивства в одній будівлі», «Початкова школа Ебботта», «Пацієнт», «Ломка» і т.п. А також культові шоу «Загублені», «Відчайдушні домогосподарки», «Клініка» і т.д. Тож тут цікавий контент є на кожен день.

На SWEET.TV вже доступні нові серіали, серед яких комедійний детектив «Убивства в одній будівлі», «Початкова школа Ебботта», «Пацієнт», «Ломка» і т.п. А також культові шоу «Загублені», «Відчайдушні домогосподарки», «Клініка» і т.д. Тож тут цікавий контент є на кожен день. Ексклюзивні прем’єри. Після «Мавки. Лісової пісні», яку можна подивитися лише на SWEET.TV, глядачі національного онлайн-кінотеатру отримали ексклюзивний доступ до найкасовішої української ігрової стрічки року – історичної драми «Довбуш». І це ще не все, тож варто стежити за новинами.

Після «Мавки. Лісової пісні», яку можна подивитися лише на SWEET.TV, глядачі національного онлайн-кінотеатру отримали ексклюзивний доступ до найкасовішої української ігрової стрічки року – історичної драми «Довбуш». І це ще не все, тож варто стежити за новинами. Унікальні канали. В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TVглядачі можуть дивитися не лише фільми, серіали, мультики, але й телебачення. В одну підписку входять національні, преміальні, фільмові, спортивні канали і т.д. – тобто не треба нічого докуповувати. На SWEET.TV є унікальні канали з містичними, детективними серіалами, з рецептами, корисними порадами, подорожами та з іншим контентом. А також окремі спортивні канали, на яких транслюються футбольні матчі української прем’єр-ліги.

А найприємніше – всі нові глядачі можуть підключити SWEET.TV безкоштовно і отримати одразу тестову підписку на 7 днів, також безкоштовно і без додавання картки. Протягом тижня користувачі онлайн-кінотеатру зможуть дивитися без доплат весь контент, що входить до найбільшої підписки SWEET.TV: 260+ каналів, фільми України і світу, серіали (навіть нові) і мультфільми. Можна підключити тестову родинну підписку SWEET.TV одразу на смартфон, комп’ютер та смарт-ТВ, щоб перевірити якість роботи на усіх пристроях (це також без доплат).

SWEET.TV – тут завжди є цікавинки. Бажаємо гарного перегляду.