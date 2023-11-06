Два українські бренди випустили колекції одягу за мотивами фільму «Довбуш».

Офіційну колекцію вишиванок за мотивами фільму «Довбуш» створив бренд Svarga у партнерстві з Nerd agency та Pronto Film.

Вишиванка «Марічка» (фото Svarga)

Творці лінійки взяли за основу тонкі смужки гуцульських орнаментів XVII століття й помістили їх на сорочках сучасного крою, «утворивши у такий спосіб місток між минулим і сьогоденням». Про це розповіли на офіційній сторінці фільму у Facebook.

Один із ключових елементів колекції – гуцульська ружа, головний елемент фільму, що уособлює сонце і вранішню зорю. В народній символіці – знаменує любов.

Вишиванка «Олекса» (фото Svarga)

«Довбушеві сорочки передають дух свободи та боротьби – цінності, що, як і традиції вишивки, є для українців поза часом», – вважають творці колекції.

Цей фільм нікого не залишає байдужим, образи героїв довго стоять перед очима, фраза крутиться у голові «Ми захищаємо свою землю. А за що воюєте ви?».

На багатьох моделях повторили зображення бартки (фото ByMe)

Також ідея фільму й історія Довбуша надихнула на створення колекції жіночого й чоловічого одягу ByMe та ВсіСвої у партнерстві з Nerd agency та Pronto Film.

Якщо попередні колекції ByMe – це етноодяг, одяг з українськими орнаментами й символами. То капсульна колекція одягу «Довбуш» | містить також зображення зброї. Олекса Довбуш мав головну зброю – бартку. Вона була і його оберегом.

Капсульна колекція одягу «Довбуш» | містить також зображення зброї (фото ByMe)

«Ми прагнули, аби зображення зброї й спорядження з фільму нагадували про важливість продовжувати боротьбу, а речі стали оберегом. Речі з колекції – це брендовий одяг, що розповідає історію: чолові футболки й лонгслів, жіночі лонгсліви-сіточки, хустинки, футболка й светр», – йдеться на сайті бренду.

На багатьох моделях повторили зображення бартки; для хустинки змалювали стопкадр з фільму; для лонгсліву обрали цитати з фільму.

Нагадаємо, «Довбуш» – фільм Олеся Саніна, що вийшов у прокат 24 серпня 2023 року. Касові збори картини перетнули позначку у 65 млн. грн.