МОК скоротив число російських кандидатів на зимову Олімпіаду

Понад 80% з обраних 389 спортсменів не брали участь в Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скоротив з 500 до 389 кількість російських спортсменів, які зможуть бути допущені до зимових Олімпійських ігор 2018 року. Про це у п'ятницю, 19 січня, повідомили у прес-службі комітету.

Як зазначається, остаточний список допущених спортсменів буде відомий після 27 січня. Раніше Олімпійський комітет РФ подав список з 500 осіб для участі в іграх в Південній Кореї. Про його скорочення повідомила прес-служба МОК.

«Сьогодні первинний пул з 500 спортсменів скоротили на 111 осіб. Решта спортсменів, які залишаються в пулі, повинні відповідати встановленим вимогам, зокрема мають здавати (антидопінгові, - ред.) тести перед Іграми. Лише за цих умов питання про запрошення спортсменів може бути розглянуте комітетом», - повідомили представники МОК.

Також в комітеті інформували, що всі спортсмени, які раніше потрапили під антидопінгові санкції, виключенні із списку. При цьому повідомляється, що більше 80% атлетів, які залишилися в списку, не брали участі в сочинській Олімпіаді 2014-го року. «Це нове покоління російських спортсменів», - наголошується в прес-релізі МОК.

У підсумку, із скороченого списку атлетів Росія матиме право вибрати обмежену кількість людей для заповнення своїх олімпійських квот. Відбіркові змагання ще тривають, тому поки невідомо, скільки російських спортсменів виступить на Іграх.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував 42 апеляції російських спортсменів, відсторонених МОК через порушення антидопінгових правил у Сочі-2014. Щодо кожного із спортсменів суд відкрив справу. Очікується, що слухання відбудуться у період з 22 по 28 січня. Остаточне рішення щодо всіх відсторонених атлетів схвалили 31 січня.