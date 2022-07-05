Рецепти
Молода картопля з гірчицею та травами у духовці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
Невелика молода картопля не вимагає нічого складного. Пропонуємо запекти її з гірчицею та розмарином. Молода картопля з травами та гірчицею добре смакує і відварена. Рецепт тут.
Інгредієнти (на 2 порції):
- молода картопля 8-10 шт.
- сушений базилік 1 ч. л.
- розмарин 1 гілочка
- гірчиця 4 ч. л.
- лимонний сік 2 ч. л.
- сіль, оливкова олія
До ціїє страви добре пасує готова суміш прованських трав (фото recettehealthy)
Картоплю помити, дрібну залишити цілою, більшу – розрізати навпіл. Змішати олію з лимонним соком, сіллю, додати гірчицю, базилік, розмарин та добре перемішати. Рівномірно розподілити на картоплі.
Накрити покришкою, плівкою або фольгою та залишити на 10-15 хвилин. Зняти фольгу/плівку та випікати у духовці при 200° 20-30 хвилин, періодично перемішуючи.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter