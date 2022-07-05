Невелика молода картопля не вимагає нічого складного. Пропонуємо запекти її з гірчицею та розмарином. Молода картопля з травами та гірчицею добре смакує і відварена. Рецепт тут.

Інгредієнти (на 2 порції):

молода картопля 8-10 шт.

сушений базилік 1 ч. л.

розмарин 1 гілочка

гірчиця 4 ч. л.

лимонний сік 2 ч. л.

сіль, оливкова олія

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Картоплю помити, дрібну залишити цілою, більшу – розрізати навпіл. Змішати олію з лимонним соком, сіллю, додати гірчицю, базилік, розмарин та добре перемішати. Рівномірно розподілити на картоплі.

Накрити покришкою, плівкою або фольгою та залишити на 10-15 хвилин. Зняти фольгу/плівку та випікати у духовці при 200° 20-30 хвилин, періодично перемішуючи.