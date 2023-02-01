Інцидент трапився у квартирі на вул. Антонича

У вівторок увечері, 31 січня, у квартирі багатоповерхівки на Сихові у Львові двоє молодих людей отруїлися чадним газом. 21-річну дівчину та 22-річного хлопця госпіталізували до лікарні.

Як розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської міськради, інцидент трапився у квартирі на вул. Антонича в Сихівському районі. Чадним газом отруїлися 21-річна дівчина та 22-річний хлопець. Постраждалих доправили в лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги). Стан постраждалих не розголошують. Обставини події з’ясовують фахівці.

Загалом від початку року у Львові зафіксували вже сім випадків отруєння чадним газом – постраждали 16 людей, з них троє дітей.

Фахівці вкотре закликають щороку перевіряти та чистити димові та вентиляційні канали, а також перевіряти, чи є безперервні потоки повітря до місця, де працюють газові прилади, щоб не сталось отруєнь.