Молодий лікар зі Львова оновив сільську амбулаторію у Краковці

Молодий, амбіційний, усміхнений, професійний. Саме так мешканці селища Краковець характеризують свого сімейного лікаря. Львів'янин Ігор Заставний господарює у тамтешньому медзакладі всього лише три роки. Та за цей час приміщення й можливості лікувати людей змінилися до невпізнання.

Ігор Ігорович, а для пацієнтів просто «молодий лікар» у цій амбулаторії працює майже три роки. Приймає із четверга по суботу. До Краковецької амбулаторії Ігоря Заставного скерували за розподілом у 2015 році.

«Тут, як я приїхав тільки, то було дуже страшно. І дах прибивали, щоб його вітер не зривав, і приймали пацієнтів у куртках, стояв п'єц. Можна було руку запхати в вікно», – згадує Ігор Заставний.

Один у полі – не воїн, каже Ігор, тож за відновлення амбулаторії взялися всією командою. Виграли два мікропроекти, зробили ремонт, закупили обладнання. Коштами також допомогли місцева та районна влада. Загалом витратили майже 1,5 млн грн. У пріоритеті була, й залишається, лабораторія.

«Це була наша одна з основних цілей – покращити стан лабораторії, тому що це важливо є для людей і для лікарів. Щоби люди не їхали, припустимо, десь у район робити аналізи, а залишалися у нас. Але це ще не останній крок. Ми цього року плануємо подаватися на мікропроект знову, і закупити автоматичний аналізатор крові», – каже молодий сімейний лікар.

А лікарі вже навчилися працювати на комп'ютерах. Тож тепер хвацько заповнюють декларації із пацієнтами в системі eHealth. Натхнення у них – вдосталь, бо, кажуть, працюють у комфортних умовах.

«Зміни – дуже великі. Порівняно з тим, яка була лабораторія, яка є зараз – то небо і земля. Працювати стало набагато краще. У зимовий період нам тепло. Мій кабінет став набагато більший, а був дуже маленький і взагалі був без опалення. А зараз я – «біла людина», можу роздягнути маленьку дитину, оглянути її, коли холодно є», – каже педіатр Надія Семенцул.

Ця амбулаторія обслуговує 8 сіл. Загалом – понад 5 тисяч пацієнтів, із яких – тисяча дітей. Щоправда, карета швидкої наразі не працює. Тож на виклики Ігор Заставний їде власним автомобілем. Такий дбайливий підхід до роботи пацієнти цінують.

«Перші спогади про сімейного лікаря...Коли він тільки перші дні приходив, то приходив на другу зміну. Одного дня бачу: Ігор знімає халат, бере дротяну щітку і відчищає фіртку. То було таке ось перше враження. Каже, що у нього суботник. Спочатку він то робив сам, потім приєдналися дівчата. Одним словом, як то кажуть, зміни почалися з тієї фіртки», – каже пацієнтка пані Оксана.

Тричі на тиждень місцеві приходять до лікаря зі Львова: на консультації, на лікування, або ж просто – на розмову.

«Він – то таке світло молодече, яке з'явилося у цьому колективі. Який вміє об'єднати тих людей, що хочуть прийти на допомогу. Пацієнти нашого містечка дуже часто чекають четверга. І називають його «молодий лікар». «А молодий є?», – питають», – розповідає пацієнтка пані Зоряна.

У серпні термін скерування Ігоря Ігоровича завершується. Втім покидати амбулаторію у Краковці він поки що не збирається – вже підписав декларації з двома сотнями людей.