МОЗ планує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні

Міністерство охорони здоров’я України планує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні, повідомила на в п’ятницю, 15 червня, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, які процитувала агенція УНІАН, система ліцензування покликана забезпечити надання пацієнтам якісних послуг, а також посилити відповідальність лікаря.

Вона повідомила, що передбачається 5-річний перехідний період – до 2024 року, протягом якого лікарі отримуватимуть ліцензії.

«Буде іспит, який потрібно буде здати. І також буде визнання ліцензії від країн Євросоюзу, США, Канади, Японії та Ізраїлю. І ті лікарі [з названих країн] теж зможуть працювати в нас без бюрократичних проблем», – пояснила Супрун.

При цьому вона зауважила, що іспит лікарі складатимуть спеціально створеній для цього ліцензійній раді при МОЗ.

«Буде специфічний єдиний іспит. У нас при МОЗ буде ліцензійна рада, яка буде складатися з 30 лікарів, які будуть обрані через конкурс. Щоразу, на кожному засіданні відбуватиметься ротація сімох – дев’ятьох саме тих, хто буде приймати рішення, чи людина отримає ліцензію, чи не отримає», – заявила Супрун.

Водночас вона наголосила, що систему ліцензування в Україні ще потрібно ухвалити на державному рівні.

«Проте ця нова концепція ліцензування не існує в законодавстві України. Ми хочемо впровадити її на рівні закону, щоб це визнання було на найвищому рівні в нашій країні. І хочемо, щоб ми почали цей процес ліцензування вже в кінці цього року», – сказала Супрун.

Вона додала, що професійне ліцензування впроваджує особисту відповідальність лікаря за свого пацієнта.

«Професійна ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність, яка зараз існує. Ліцензування впроваджує особисту відповідальність кожного лікаря за кожного пацієнта», – додала урядовиця і уточнила, що пацієнт зможе у разі необхідності написати скаргу на лікаря, яка буде підставою для розгляду питання навіть про припинення його ліцензії.

Прес-служба уряду повідомила, що у разі таких змін ліцензію потрібно підтверджувати кожні три роки. При підтвердженні ліцензії враховуватиметься особисте освітнє портфоліо та історія медичної практики. У випадку недбалості чи суттєвих помилок лікаря, ліцензію може бути призупинено або анульовано.

відповідну урядову постанову вже прийнято і зараз розробляються нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я.

«Сьогодні діє система атестації, яка підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи. Держава має монополію на послуги з підвищення кваліфікації. У той самий час, фактично, відсутній дієвий механізм персональної відповідальності перед пацієнтом за якість наданої медичної допомоги», – констатували в уряді.

Детальніше про нову концепцію можна прочитати тут.