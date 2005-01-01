Львівська обласна лікарня заплатить ₴500 тис. родичам померлого під час операції пацієнта

Личаківський районний суд Львова визнав анестезіологиню Львівської обласної клінічної лікарні винною у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Її засудили до 5 років позбавлення волі, однак звільнили від покарання через закінчення термінів давності. З обласної лікарні суд стягнув також 500 тис. грн на користь родичів померлого.

28 червня 2014 року у відділення щелепно-лицьової хірургії Львівської обласної клінічної лікарні прийшов 45-річний чоловік, у якого діагностували одонтогенну флегмону (гнійне запалення) дна порожнини рота. Його госпіталізували в ургентному порядку та готували до операції, що відбулась цього ж дня. Для проведення операції залучили анестезіологиню Зоряну П.

Як йдеться у вироку суду, Зоряна П. зробила більше двох невдалих спроб інтубації (введення особливої трубки в трахею), при першій зокрема відбулась неправильна постановка трубки в стравохід, що негативно вплинуло на стан пацієнта. Після невдалих спроб введення трубки в трахею, з дозволу Зоряни П. ще двоє лікарів-анестезіологів спробували провести інтубацію, однак їхні спроби також були невдалими.

Велика кількість невдалих спроб провести інтубацію спричинила відтермінування проведення трахеостомії (розтин трахеї), що спричинило смерть пацієнта.

У суді анестезіологиня Зоряна П. вину у вчиненому злочині не визнала та сказала, що проводила інтубацію після огляду пацієнта лікарями ЛОР. Сказала, що після введення наркозу випадково попала у шлунок та покликала інших лікарів-анестезіологів для проведення інтубації. Після невдалих спроб інтубації один з анестезіологів сказав лікарям робити трахеостомію. Коли лікар зробив надріз, то у пацієнта почав падати артеріальний тиск. Він підключив катетер та вводив препарати, але тиск не піднімався. Інший лікар зробив більший надріз і під’єднав пацієнта до апарату штучної вентиляції легень. Згодом наступила зупинка серцевої діяльності і пацієнт помер.

Зоряна П. заявила, що під час проведення інтубації стан пацієнта був стабільним, він погіршився під час проведення трахеостомії. Представники Львівської обласної клінічної лікарні у суді заперечили позовні заяви та заявили, що Зоряна П. діяла згідно з посадовою інструкцією.

Згідно з висновком експерта складеним за висновком судово-медичної експертизи: «Невдалі багаторазові спроби інтубації лікарями-анестезіологами і пізнє накладання трахеостоми лікарями-ЛОР привели до розвитку механічної асфіксії і летального наслідку. Безпосередньою причиною смерті хворого був набряк мозку внаслідок гострої асфіксії дихальних шляхів, як результат невдалих спроб проведення інтубації трахеї хворому».

Судово-медичні експерти також сказали,що трахеостомія була проведена не вчасно, її потрібно було проводити максимум після другої невдалої спроби інтубації. Також через невдалі спроби інтубації наростала гіпоксія (кисневе голодування).

Вивчивши усі матеріали справи Личаківський райсуд Львова визнав Зоряну П. винною у неналежному виконанні професійних обов’язків та ув’язнив на 5 років тюрми з забороною займати посади у сфері медицини. Однак її звільнили від покарання через закінчення термінів давності (пройшло понад 3 роки з дня вчинення злочину).

Суд також задовольнив цивільний позов родичів померлого пацієнта та зобов’язав Львівську обласну клінічну лікарню заплатити їм 500 тис. грн моральної компенсації, 26 тис. грн завданої матеріальної шкоди та судові витрати. Вирок суду може бути оскарженим в апеляційному порядку.