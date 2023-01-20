Юрій Хижинський загинув на місці

В Бериславському районі Херсонської області під обстріл окупантів потрапив автомобіль українських поліцейських. Один правоохоронець загинув, ще четверо отримали поранення, повідомила в п’ятницю, 20 січня, поліція Миколаївської області.

«Вчора, 19 січня, під час ворожого обстрілу деокупованої території Бериславського району окупанти обстріляли зі ствольної артилерії автомобіль миколаївських поліцейських спецпризначенців батальйону «Тавр». Юрій Хижинський загинув на місці. Ще четверо його колег отримали численні осколкові травми, за життя одного із поліцейських нині борються лікарі», – сказано в повідомленні.

Загиблому поліцейському було 29 років. Свій шлях правоохоронця він розпочав у 2014 році, а через чотири роки вже захищав країну у складі роти поліції особливого призначення на сході.

«Колеги назавжди запам’ятають його відповідальною людиною, щирим, доброзичливим, усміхненим та гідним правоохоронцем», – додали в поліції Миколаївщини.

Нагадаємо, 7 грудня на Херсонщині загинув керівник поліції Черкащини і троє поліцейських. Пізніше ще двоє поранених поліцейських померли в лікарні.