Молодіжний парламент Москви звернувся до Державної Думи з вимогою зупинити війну в Україні. Про це йдеться у звернення молодіжного парламенту, опублікованого у четвер, 14 квітня. Це повідомлення пробуло на сайті молодіжного парламенту кілька хвилин, після чого його видалили.

«Ми вважаємо, що в сучасному світі – світі науки і демократії, світі свободи і любові не можу бути місця насильству та війні. Тому Молодіжний парламент м. Москва рішуче не погоджується з проведенням так званої "Спеціальної воєнної операції в Україні"», – йдеться у зверненні.

У Молодіжному парламенті зазначають, що війна в Україні вже призвела до значних утрат в армії РФ. Зокрема, за 50 днів війни в Україні загинуло близько 20 тис. російських військових, знищено 750 танків та декілька кораблів. Члени молодіжного парламенту Москви закликали керівництво Росії припинити війну в Україні.

«Ми закликаємо Державну Думу РФ, як вищий законодавчий орган Росії, зобов’язати президента РФ Владіміра Путіна, Раду Федерації федерального скликання РФ та Збройні сили РФ зупинити проведення воєнних дій проти сусідньої суверенної держави», – зазначено у зверненні.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія оголосила повномасштабну війну в Україні, яку в РФ називають «Спеціальною воєнною операцією».