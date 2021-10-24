У Херсонській області у лісі знайшли повішеним 32-річного працівника обласного управління патрульної поліції. Тіло правоохоронця знайшов 59-річний чоловік, який прогулювався лісом, повідомила в неділю, 24 жовтня, поліція Херсонщини.

Після виклику на місце терміново виїхали керівництво обласного управління поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки. Вони і з’ясували, що повішеним є 32-річний патрульний.

В повідомленні поліції Херсонщини зазначається, що на тілі правоохоронця слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного.

Також правоохоронці повідомили про подію Державне бюро розслідувань, оскільки саме воно займається розслідуванням правопорушень, пов’язаних з працівниками інших державних органів.