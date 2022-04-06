Момент розстрілу мирних жителів у Бучі потрапив на відео з дрона
Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові
У мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Відео з повітря кінця лютого опублікували й проаналізували одразу два американські видання The New York Times та Sky News.
На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській.
На відео видно, як велосипедист рухається дорогою в Бучі, а тоді повертає за ріг – на вулицю, окуповану російськими військовими. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька каліберних вистрілів уздовж проїжджої частини. Інша бронемашина робить два постріли в бік велосипедиста. Піднімається шлейф пилу та диму.
Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові. Інша армійська техніка в колонах на сусідніх вулицях також має таке ж маркування.
(фото Sky News)
Після того, як окупанти вийшли з Бучі, мертве тіло біля велосипеда зазняли в цьому ж місці на іншому відео, перевіреному The Times. Пошкодження стовпа на відео відповідають висококаліберним боєприпасам.
Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду. З того часу, як російські війська почали залишати Київську область, у Бучі та інших населених пунктах почали виявляти страшні наслідки злочинів окупантів.