Щойно велосипедист виїжджає за поворот, росіяни зробили вистріли уздовж проїжджої частини

У мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Відео з повітря кінця лютого опублікували й проаналізували одразу два американські видання The New York Times та Sky News.

На кадрах з повітря видно понад 20 російських військових машин, які розташовані на перехресті на вулиці Яблонській.

На відео видно, як велосипедист рухається дорогою в Бучі, а тоді повертає за ріг – на вулицю, окуповану російськими військовими. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька каліберних вистрілів уздовж проїжджої частини. Інша бронемашина робить два постріли в бік велосипедиста. Піднімається шлейф пилу та диму.

Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові. Інша армійська техніка в колонах на сусідніх вулицях також має таке ж маркування.

(фото Sky News)

Після того, як окупанти вийшли з Бучі, мертве тіло біля велосипеда зазняли в цьому ж місці на іншому відео, перевіреному The Times. Пошкодження стовпа на відео відповідають висококаліберним боєприпасам.

Нагадаємо, 31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду. З того часу, як російські війська почали залишати Київську область, у Бучі та інших населених пунктах почали виявляти страшні наслідки злочинів окупантів.