МОН профінансує дослідження львівських науковців на 29 млн грн
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік проектів Львівської політехніки, які профінансує у 2022 році. Зокрема йдеться про дослідження, науково-технічні розробки та наукові роботи молодих вчених.
Запропоновані проекти пройшли конкурсний відбір та отримають фінансування з держбюджету у 2022 році.
«Загалом обсяг фінансування наукових досліджень і розробок львівських політехніків у цьому році становить 29 175 840 гривень. За рішенням міністерства ще 14 проектів науковців університету здобули підтримку від державного бюджету», ― повідомив проректор з наукової роботи Іван Демидов.
Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі НУ «Львівська політехніка», фінансування передбачено на нові проекти і на ті, над якими цього року продовжують працювати науковці. Кошторис кожного з них визначається індивідуально.
Конкурсна комісія відібрала 11 нових наукових проектів:
- «Синтез та дослідження кристалічних наноструктурованих матеріалів як інноваційного технологічного продукту» (керівник Анатолій Андрущак);
- «Полімер/неорганічні супрамолекулярні структури високорозгалужених зіркоподібних макромолекул для біомедицини, каталізу та енергетики» (Олександр Заіченко);
- «Розробка прогресивних технологій створення швидкотверднучих мультифункціональних наноінженерних цементуючих композитів з високими експлуатаційними властивостями» (Мирослав Саницький);
- «Основи технологій біосумісних термопластичних композитів з регульованою біодеградабельністю та виробів з них» (Володимир Скорохода);
- «Розроблення високоефективних ієрархічно-структурованих каталізаторів виробництва акрилатних мономерів» (Володимир Івасів);
- «Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю» (Юрій Бобало);
- «Експериментальна мобільна робототехнічна платформа з інтелектуальною системою управлінням та захистом передачі даних» (Василь Теслюк);
- «Технологія адсорбційного очищення стічних вод від забруднень із використанням магніточутливих біовуглецевих адсорбентів, синтезованих із органічних відходів» (Мирослав Мальований);
- «Методи та засоби аналізу військових даних на основі технологій глибинного навчання та онтологічного підходу» (Роман Пелещак);
- «Розроблення, дослідження і реалізація генераторів псевдовипадкових послідовностей для застосування у військовій та цивільній сферах» (Володимир Максимович);
- «Розробка наукових основ створення багатофункціональних оксидних керамічних матеріалів та покриттів» (Зоя Дурягіна).
Також фінансування своїх наукових робіт отримають молоді вчені:
- «Розроблення інноваційних методів та моделей побудови індустріально-орієнтованих інформаційно-комунікаційних систем для модернізації цифрових інфраструктур промисловості» (Галина Бешлей);
- «Оптимізовані нанокомпозити та сенсорні структури для оборонних систем контролю безпеки та виявлення загроз» (Галина Клим);
- «Передові процеси окиснення, зокрема нанокаталітичного, в основі кавітаційних технологій очищення водних середовищ від резистентних N-заміщених органічних сполук» (Юрій Сухацький).
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