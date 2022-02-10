Гроші розподілять на 11 наукових проектів та 3 наукові роботи молодих вчених

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік проектів Львівської політехніки, які профінансує у 2022 році. Зокрема йдеться про дослідження, науково-технічні розробки та наукові роботи молодих вчених.

Запропоновані проекти пройшли конкурсний відбір та отримають фінансування з держбюджету у 2022 році.

«Загалом обсяг фінансування наукових досліджень і розробок львівських політехніків у цьому році становить 29 175 840 гривень. За рішенням міністерства ще 14 проектів науковців університету здобули підтримку від державного бюджету», ― повідомив проректор з наукової роботи Іван Демидов.

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі НУ «Львівська політехніка», фінансування передбачено на нові проекти і на ті, над якими цього року продовжують працювати науковці. Кошторис кожного з них визначається індивідуально.

Конкурсна комісія відібрала 11 нових наукових проектів:

«Синтез та дослідження кристалічних наноструктурованих матеріалів як інноваційного технологічного продукту» (керівник Анатолій Андрущак);

«Полімер/неорганічні супрамолекулярні структури високорозгалужених зіркоподібних макромолекул для біомедицини, каталізу та енергетики» (Олександр Заіченко);

«Розробка прогресивних технологій створення швидкотверднучих мультифункціональних наноінженерних цементуючих композитів з високими експлуатаційними властивостями» (Мирослав Саницький);

«Основи технологій біосумісних термопластичних композитів з регульованою біодеградабельністю та виробів з них» (Володимир Скорохода);

«Розроблення високоефективних ієрархічно-структурованих каталізаторів виробництва акрилатних мономерів» (Володимир Івасів);

«Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю» (Юрій Бобало);

«Експериментальна мобільна робототехнічна платформа з інтелектуальною системою управлінням та захистом передачі даних» (Василь Теслюк);

«Технологія адсорбційного очищення стічних вод від забруднень із використанням магніточутливих біовуглецевих адсорбентів, синтезованих із органічних відходів» (Мирослав Мальований);

«Методи та засоби аналізу військових даних на основі технологій глибинного навчання та онтологічного підходу» (Роман Пелещак);

«Розроблення, дослідження і реалізація генераторів псевдовипадкових послідовностей для застосування у військовій та цивільній сферах» (Володимир Максимович);

«Розробка наукових основ створення багатофункціональних оксидних керамічних матеріалів та покриттів» (Зоя Дурягіна).

Також фінансування своїх наукових робіт отримають молоді вчені: