Кожен з відібраних закладів отримає фінансування за субвенцією НУШ

На Тернопільщині дев’ять навчальних закладів з нового навчального року розпочнуть впроваджувати реформу старшої школи з трирічним навчанням у старших класах. Міністерство освіти і науки України вже оприлюднило список шкіл. Загалом в Україні таких навчальних закладів буде 150. У цих ліцеях учні старшої школи навчатимуться із 10 по 12 клас. До переліку шкіл увійшли й три заклади з Тернополя.

Як повідомило МОН 13 березня, у 2026 році вибрані ліцеї з усієї України, окрім тимчасово окупованого Криму, отримають 1,2 млрд грн на оновлення освітніх просторів й обладнання. Йдеться про сучасні лабораторії, техніку та інструменти, які дають можливість працювати з експериментами, технологіями та практичними завданнями.

Які ліцеї Тернополя та Тернопільської області беруть участь у пілоті освітньої реформи:

Збаразький ліцей №1 Збаразької міської ради;

Опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа;

Ліцей №1 м. Хоростків;

Зборівський ліцей ім. Романа Завадовича Зборівської міської ради;

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа – медичний ліцей № 15 ім. Лесі Українки»;

Кременецький академічний ліцей ім. Уласа Самчука Кременецької міської ради;

Тернопільська загальноосвітня школа №19;

Комунальний заклад «Мишковицький ліцей» Великоберезовицької селищної ради;

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Івана Франка.

Із повним переліком 150 ліцеїв, які братимуть участь у пілоті реформи, можна ознайомитись за посиланням.

Додамо, що з жовтня 2025 року два навчальні заклади Тернопільщини вже впроваджують перший етап пілотування реформи старшої школи – це Заліщицька державна гімназія та Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка. Учні цих шкіл після 9 класу вибирають профілі та предмети навчання.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено опановуватимуть профільні предмети. Учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії. Також впроваджуватимуть нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів та курсів.

Участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації. У закладах запровадять посаду карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися з профілем навчання, вибірковими предметами та планами на майбутнє.