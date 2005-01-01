Моршину пропонують надати статус курорту державного значення

У Моршині сьогодні діє 29 санаторіїв

Львівська ОДА звернеться до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо оголошення Моршина курортною територією державного значення. Відповідну ініціативу підтримали депутати під час засідання сесії Львівської облради у вівторок, 19 червня.

Передбачається, що статус курортної території державного значення забезпечить збереження природних ресурсів, покращить інвестиційний клімат, загалом матиме іміджевий характер для курорту.

Сьогодні у Моршині діє 29 санаторних закладів на 3,1 тис. ліжкомісць.

Додамо, що зараз в Україні є 6 курортів державного значення і 2 місцевого значення.