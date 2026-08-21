Євгена Коновальця перепоховали в Україні

У соцмережах поширюють фейкове фото анонсу виставки у Львові, на якій начебто експонуватимуть «часточку мощей» Євгена Коновальця. У публікаціях стверджується, що цей захід нібито відбудеться 21 серпня у Львівському палаці культури ім. Гната Хоткевича.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Насправді це фото є підробкою, яку вкинули у соцмережі через російські телеграм-канали, повідомила директорка палацу Софія Ліщинська. Палац культури ім. Гната Хоткевича не проводить і не планував подібних заходів. Афішу створено за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту з метою провокації.

Цей вкид зʼявився на тлі новин про перепоховання видатного державного діяча України Євгена Коновальця у Києві.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Поширення цього фейку цілком вписується у звичну тактику російської пропаганди, яка систематично використовує резонансні події і теми для інформаційних маніпуляцій. Мета цього фейку – дискредитувати рішення української влади щодо формування Національного пантеону видатних українців, висміяти процес вшанування пам'яті національних героїв та спровокувати внутрішні суперечки в українському суспільстві», ‒ йдеться також у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на військовому кладовищі під Києвом 18 серпня 2026 року. Євген Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок організованого радянськими спецслужбами замаху. 13 серпня 2026 року останки Євгена Коновальця повернули до України з нідерландського кладовища «Кросвейк».