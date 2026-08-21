Територію зроблять доступною для всіх відвідувачів

Простір біля музею Євгена Коновальця у Зашкові впорядкують, його зроблять доступним для всіх відвідувачів. Роботи виконають за позабюджетні кошти, повідомили у департаменті містобудування Львівської міськради.

«Сюди мають приходити і діти, які навчаються в школах, і наші ветерани, які відстоюють зараз незалежність України. А серед них зараз є багато воїнів на колісних кріслах. Тому інклюзивність – це термінове завдання. Недоступна територія музею – велика проблема, яку слід усунути вже й негайно», – наголосив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, першим етапом впорядкування буде облаштування інклюзивних доріжок на всій території. Архітектори розробили трасування, підрядник-інвестор зголосився виконати роботи за свій кошт. Вимощену каменем доріжку до музею-садиби демонтують, натомість покладуть нове покриття із шліфованої бруківки. Також прокладуть нові хідники. Усі доріжки з’єднають між собою.

Зараз мощення доріжки незручне для пересування (фото ЛМР)

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Міська рада планує облаштувати на території музею інформаційний центр та санвузол, який також відповідатиме вимогам інклюзивності. Біля стодоли в глибині музею буде відкрита тераса.

Візуалізація інфоцентру

«Музей як інституція – обласного підпорядкування, але розташований у Львівській громаді та на міській комунальній землі. Тож маємо з нашою обласною владою спільне завдання – впорядкувати територію біля музею Коновальця», – підкреслив Любомир Зубач.

Проєкт реновації території навколо музею не передбачає робіт в самій садибі.

фото Львівської міськради

Нагадаємо, 18 серпня останки Євгена Коновальця перепоховали у Києві на Національному військовому меморіальному кладовищі. Його надгробок з могили у Роттердамі перевезли до Зашкова. Зараз він розташований на подвірʼї садиби. На думку міських архітекторів, доцільніше його було б перенести в експозицію музею. Зашківський історико-меморіальний музей є сектором Львівського історичного музею, його завідувачем призначили Івана Хому.