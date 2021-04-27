«Трафік Люкс» – корисна програма на радіо «Люкс ФМ», яка допомагає дізнатись, як краще їхати, оминаючи корки. Щодня активні учасники, які повідомляють про затори, виграють каністру моторної оливи для свого авто від партнерів проєкту – мастильних матеріалів Wolf та мережі супермаркетів автотоварів «Автопартнер».

Найактивніший водій – Роман Ястремський – працює водієм таксі, тож завжди знає про затори і радо ділиться з іншими. Цього разу він не сподівався на перемогу.

«Ніколи не вигравав. Вперше буду пробувати цю моторну оливу, оскільки автомобіль не першої свіжості і тому шукаю щось більш оптимальне, бо всі попередні масла просто згоряють, можливо, це буде кльовим», – сказав переможець акції Роман Ястремський.

Бельгійська компанія Wolf Oil Corporation – у п'ятірці найбільших незалежних виробників мастильних матеріалів в Європі. Ці оливи забезпечують ідеальний захист двигуна.

«Ця технологія складається з близько двадцяти активних компонентів, які допомагають вашому двигуну не лише залишатись чистим, а й покращують його захист, збільшують інтервали заміни масла, а також зменшують витрати палива та викиди вуглекислого газу», – пояснив головний технічний спеціаліст Йохан Ван Хов.

«Ми сподіваємось, що завдяки таким проєктам ще більше автолюбителів дізнаються про наші дійсно інноваційні моторні оливи і мастильні матеріали, і по достоїнству оцінять всі переваги», – сказала регіональна менеджерка з маркетингу Катерина Стрельцова.

Свої подарунки переможці можуть отримати у мережі супермаркетів автотоварів «Автопартнер».

«Наша акція триває із середини березня і впродовж цього часу ми вже роздали близько 30 комплектів для повної заміни мастила в автомобілі», – сказала керівниця мережі «Автопартнер» Мар’яна Бобиляк.

Переможець тижня отримає ще й сервіс з повної заміни мастила.

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