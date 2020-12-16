У Міністерстві охорони здоров'я хочуть на законодавчому рівні затвердити рівень заробітної плати для медичних працівників, прив'язавши її до прожиткового мінімуму населення. Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 16 лютого.

Відповідний законопроект був поданий відомством на розгляд уряду. Згідно з ним, заробітна плата медиків буде прив'язана до прожиткового мінімуму.

«На минулому тижні своїм колегам по уряду я надіслав законопроект, підготовлений МОЗом, який встановлює мінімальну заробітну плату та закріплює її в законі, яка буде прив'язана до прожиткового мінімуму», – розповів Степанов.

Відповідно, заробітна плата медиків може зростати разом із рівнем прожиткового мінімуму населення.

«Тобто є прожитковий мінімум у державі, а 10 прожиткових мінімумів, наприклад, повинна складати мінімальна заробітна плата лікаря, аналогічно для середнього і молодшого медичного персоналу», – пояснив очільник МОЗ.

Станом на 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину на місяць становить 2189 грн. Прийнятий дербюджет передбачає зростання прожиткового мінімуму у 2021 році двічі – з 1 липня до 2294 грн, з 1 грудня – до 2393 грн.

За словами Степанова, подібна практика уже існує в нашій країні. За аналогічним принципом нараз і нараховується заробітна плата працівникам прокуратури.

У міністерстві наполягають на цьому законопроекті, оскільки при формуванні бюджету, ця сума коштів не підлягатиме коригуванню.