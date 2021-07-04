Стрес може призвести до пригнічення імунної системи

У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації вболівальникам після матчу між збірними України та Англії у чвертьфіналі Євро-2020, в якому українці програли з рахунком 4:0. Відповідні поради МОЗ опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що, згідно з дослідженням, під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес і у них зростає виділення гормону стресу – кортизолу. І хоча він допомагає справлятися зі стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань.

«Але це видно по вболівальниках і без наукових втручань: напруга зростає з кожним наближенням м’ячу до воріт», – зауважили у МОЗ.

Крім стресу на здоров'я негативно впливають різні снеки й закуска, алкогольні та безалкогольні напої, які вболівальники зазвичай вживають під час перегляду футбольного матчу.

«Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік – на 9% менше звичайного споживання насичених жирів», – стверджують у МОЗ.

У міністерстві радять усім, хто пережив «спортивний» стрес, дотримуватися наступних рекомендацій, щоб допомогти організму відновитися:

підіть на прогулянку із собакою,

зустріньтеся із друзями,

оберіть тихий вечір із серіалом,

приберіть у квартирі,

приготуйте корисну та смачну вечерю,

займіться спортом тощо.

«Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом», – підсумували в МОЗ.

Нагадаємо, напередодні відбувся матч Україна – Англія, у якому збірна України програла з рахунком 4:0.

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку збірній Україні, яка програла команді Англії.