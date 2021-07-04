Президент України Володимир Зеленський подякував збірній України з футболу за гру проти Англії

Президент Володимир Зеленський підтримав збірну України, яка з рахунком 4:0 програла у матчі проти команди Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи», – заявив глава держави.

Він наголосив, що Україна здобула кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія.

За його словами, країна має «чудову молоду команду, яка отримала надважливий досвід і стала ще сильнішою», «чудовий тренерський штаб, який став ще мудрішим», та «найкращу на турнірі групу підтримки».

«А отже, наші головні перемоги – попереду! Я вірю, що ми обов’язково проб’ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу!», – пообіцяв Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня відбувся матч Україна – Англія, який закривав програму чвертьфіналів на чемпіонаті Європи-2020. У ньому збірна України програла Англії з рахунком 4:0.

Напередодні, 2 липня, Володимир Зеленський оголосив флешмоб та закликав українців записувати відео на підтримку футболістів, назвавши себе, своє місто або селище.