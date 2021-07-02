У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії

Президент України Володимир Зеленський запустив флешмоб, присвячений матчу Україна – Англія на Євро-2020.

У своєму Twitter голова держави закликав українців приєднатись до флешмобу, де потрібно записати ролик і назвати свій населений пункт, звідки вболіватимеш за збірну України.

«Привіт, моя люба збірна України з футболу. Ну що ж, завтра знову в бій, і завтра знову за тебе, моя люба жовто-блакитна, буде вболівати вся Україна. Я розумію, хлопці, що ви декілька тижнів не були вдома, але я впевнений, що кожен українець з кожного куточка на нашої країни вам скаже: «Хлопці, ще дуже рано додому». Завтра буде грати уся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна, і завтра, дай боже, перемагати буде вся Україна», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що у збірній грають вихідці із різних міст, і висловив переконання, що кожного з них підтримуватимуть уболівальники.

Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі!

Запиши відео, назви себе, своє місто або селище!

Завтра гратиме вся Україна.

Завтра вболіватиме вся Україна.

Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!#40млнПідтримуютьЗбірну#ЗбірнаУкраїни#МиЗбірна pic.twitter.com/SmFQcPAaEA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2021

«Влаштуємо перекличку найбільшого, понад 40-мільйонного фан-сектора у Європі! Запиши відео, назви себе, своє місто або селище Завтра гратиме вся Україна. Завтра вболіватиме вся Україна. Вірю, завтра перемагатиме вся Україна!», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну у чвертьфінал.

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні «Стадіо Олімпіко».

Додамо, що ZAXID.NET вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу «Україна – Англія».