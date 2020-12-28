Головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні є умови для зберігання вакцин від коронавірусу Covid-19 за температури -80°C. Попри те, що у держави таких можливостей немає, свої послуги запропонували приватні компанії.

«В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80°C. Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме при температурі -80°C. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями – і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І у нас в країні на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини при температурі зберігання -80°C», – сказав Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє «Еспресо TV». При цьому подробиць цих комерційних пропозицій він не уточнив.

Головний санітарний лікар України також розповів, як транспортуватимуть вакцини.

«Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти до пункту щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі +2…+8°C», – сказав Ляшко.

Зазначимо, що при таких ультранизьких температурах необхідно зберігати вакцину компанії Pfizer.